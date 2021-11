Voor And Just Like That..., het vervolg op Sex and the City, hebben de makers niet lang hoeven zoeken naar de spullen van hoofdpersoon Carrie Bradshaw. Actrice Sarah Jessica Parker, die de columniste jarenlang speelde, had alles zelf opgeslagen.

"Meubels, kleding, alles. Alles was per seizoen, aflevering en scène ingepakt en opgeruimd in mijn eigen opslagruimte. Ik heb ieder klein dingetje bewaard", aldus Parker.

De 56-jarige actrice kon zo de set van de nieuwe serie simpel vullen: alles van de vaste telefoon tot de stoelen stond in de opslag. Parker vertelt in Vogue dat ze van ieder kledingstuk nog weet welke scène erbij hoort. Zeker van Bradshaws fameuze schoenencollectie, vooral bestaande uit Manolo Blahniks, kan ze het precies opnoemen.

"Dit zijn de Hangisi's die Carrie van Big kreeg bij de verloving, dit zijn de sandalen waar Aidans hond op kauwde en dit zijn de zwarte pumps die ze droeg bij een Vogue-feestje", aldus Parker.

Waarom ze de spullen heeft gehouden, zegt de actrice er niet bij. De nieuwe serie is vanaf december te zien.