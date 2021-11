Mark Gillis, zoon van Oostappen Groep Vakantieparken-eigenaar Peter Gillis, is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel overvallen. Dit bevestigt Peter Gillis aan RTL Boulevard.

Gillis werd 's nachts door drie mannen overmeesterd toen hij bij zijn chalet aankwam. De mannen mishandelden hem en hielden hem vervolgens enige tijd vast terwijl ze de woning doorzochten. Uiteindelijk gingen ze er met nog onbekende buit vandoor.

"Ze hebben iets meegenomen, maar we weten nog niet wat", aldus een politiewoordvoerder tegen het Eindhovens Dagblad. "Over de identiteit van slachtoffers doen wij nooit uitspraken."

Gillis is ter plaatse door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.