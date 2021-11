Prins Harry draagt volgende week tijdens het Salute to Freedom-gala voor oorlogshelden in New York 'gewone' kleding. Volgens onder meer Daily Mail mag de prins en oud-militair niet in uniform omdat hij zijn eretitels is kwijtgeraakt door zijn stap terug binnen het Britse koningshuis.

Harry zal woensdag medailles uitreiken aan vijf militairen die betrokken waren bij Amerikaanse missies. Voorheen zou de prins als oud-militair een uniform dat bij dergelijke evenementen hoort dragen, maar dat mag zonder zijn titels niet meer. De hertog van Sussex zou wel zijn medailles opspelden.

De prins, die zelf als militair twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan, maakte vorig jaar bekend dat hij en zijn vrouw Meghan geen senior royals meer willen zijn. De beslissing betekende voor Harry wel dat hij ook zijn militaire titels kwijt is.