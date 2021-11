De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, is begin september in de Belgische plaats Wijnegem nabij Antwerpen staande gehouden door een politieagent met getrokken wapen. Dat meldt persbureau Belga vrijdag.

De Belgische politie laat weten dat het om een misverstand ging. Ye en zijn beveiliger droegen een volledig bedekkend gezichtsmasker en weigerden die af te doen toen een politie-inspecteur daarom vroeg.

"Het was een zwoele zomerdag en we kregen de melding dat er twee volledig gemaskerde mannen rondliepen. Een collega trof hen aan, maar de twee weigerden hun masker af te doen - achteraf gezien allicht omdat ze geen Nederlands verstonden en de vraag dus niet begrepen", aldus commissaris Johan Wonnink. De politie-inspecteur trok daarop zijn wapen.

Ye, die over het voorval spreekt in de podcast Drink Champs, claimt dat hij onder schot werd gehouden. Dat klopt volgens de politiecommissaris niet. "Onze collega heeft zijn wapen in de zogenaamde 'low ready'-positie gehouden: in een hoek van 45 graden naar de grond gericht, om duidelijk te maken dat het klaar is voor eventueel gebruik."

Het misverstand was volgens hem snel opgelost. Het is niet bekend waarom Ye in Wijnegem rondliep. Hij zou onlangs een appartement hebben gekocht in de regio, maar daar was de politie niet van op de hoogte.

In Drink Champs zegt de rapper, bekend van hits als Flashing Lights en Stronger, flink geschrokken te zijn van het voorval. "Toen de agent zijn wapen trok, dacht ik dat ik dat mijn leven voorbij was", aldus de rapper, die er naar eigen zeggen nu wel om kan lachen.