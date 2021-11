Freek Vonk raakte als veertienjarige jongen geobsedeerd door slangen en is dat altijd gebleven. Dat vertelt de 38-jarige bioloog vrijdag in Volkskrant Magazine.

De obsessie begon toen Vonk als veertienjarige een slang aanraakte bij een vriendje thuis. "Ik was in shock. Van hoe bijzonder dat dier was. Ik vond het zó kicken. Een slang is zo anders dan wij en zo anders dan andere dieren. Zo langgerekt, geen poten, ogen die niet kunnen knipperen, een tong die continu heen en weer gaat. En er is het gevaar, dat ook."

"Het is een liefde, een aantrekkingskracht, die niet helemaal te verklaren is. Ik ben erdoor gegrepen en nooit meer van losgekomen", vervolgt de bioloog. "Ik liet er alles voor. Alles, alles, alles. En als ik dan toch een keer ging stappen met vrienden, dacht ik nog steeds aan slangen: aan welke slangen ik wilde zien, houden of kweken. Elk nieuw feitje dat ik leerde, wilde ik overdragen. Mijn vriendjes werden er gek van."

Hoewel Vonk naar eigen zeggen "alles onder controle heeft wat hij onder controle kan hebben", werd hij in 2019 tijdens opnames op de Bahama's door een haai gebeten. Hij kwam er goed van af, maar beseft dat het volgende ongeluk fataal zou kunnen zijn.

"Ik heb vrede met het idee dat het kán gebeuren. Dat moet wel. Anders kun je niet op de juiste manier met die dieren omgaan. Als je te bang of onzeker bent, ga je fouten maken. En als het misgaat, heb ik - hoe gek dat ook klinkt - een waanzinnig leven gehad."