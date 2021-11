Lil Kleine is lichtgewond, maar maakt het goed nadat overvallers donderdag een poging hadden gedaan om hem te beroven van zijn horloge, meldt RTL Boulevard vrijdag. De artiest zou met een pistool zijn geslagen en onder schot zijn gehouden.

"Lil Kleine is lichtgewond geraakt, maar maakt het naar omstandigheden goed", laat een woordvoerder van zijn platenmaatschappij Top Notch weten.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, verliet donderdag rond 23.30 uur de albumreleaseparty van dj en producer Jack $hirak in het Wereldmuseum in Rotterdam. Hij werd opgewacht door drie of vier personen.

Volgens de woordvoerder waren de overvallers buitenstaanders die niet bij het evenement betrokken waren.

De politie kan nog niet zeggen of de overvallers ervandoor zijn gegaan met het horloge. De artiest is na de overval met een bebloed gezicht gezien. Na het incident werden de mensen in de zaal gewaarschuwd; ze mochten de locatie niet verlaten.

Politie: Gewelddadige en gewapende poging tot overval

Bekende Nederlanders als Bilal Wahib, Ronnie Flex en Monica Geuze stonden ook op de gastenlijst. De genodigden mochten naar buiten nadat de politie was gearriveerd.

De politie laat aan NU.nl weten dat het om een gewelddadige en gewapende poging tot overval ging. De politie kan vanwege het protocol niet bevestigen of Lil Kleine het doelwit van de overval was.

De politie spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden om de daders te kunnen vinden. Er is nog niemand aangehouden.