Overvallers hebben donderdagavond een poging gedaan om Lil Kleine te beroven van zijn horloge, bevestigt RTL Boulevard vrijdag nadat het nieuws al was rondgegaan op sociale media. De artiest is volgens omstanders ook onder schot gehouden en geslagen met een pistool. De politie heeft nog niemand aangehouden.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, verliet donderdag rond 23.30 uur de albumreleaseparty van dj en producer Jack Shirak en werd opgewacht door drie personen.

Lil Kleine zou met een pistool zijn geslagen meldt RTL Boulevard, die zelf ook aanwezig was op het feest in Rotterdam. Vervolgens probeerden de daders zijn horloge te stelen. De politie kan nog niet zeggen of dit ook is gelukt. De artiest is na de overval met een bebloed gezicht gezien.

Daarna werden de mensen in de zaal gewaarschuwd. Ze mochten de locatie niet verlaten. Ook bekende Nederlanders als Bilal Wahib, Ronnie Flex en Monica Geuze stonden op de gastenlijst. De genodigden mochten naar buiten nadat de politie was gearriveerd.

De politie laat aan NU.nl weten dat het om een gewelddadige en gewapende poging tot overval ging. De politie kan vanwege het protocol niet bevestigen of Lil Kleine het doelwit van de overval was.

Er zouden drie tot vier verdachten zijn. De politie spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden om de daders te kunnen vinden. Er is nog niemand aangehouden.

Het is niet bekend hoe het nu met Lil Kleine gaat.