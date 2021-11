Lil Kleine is donderdagavond in Rotterdam beroofd van zijn Rolex-horloge, bevestigt RTL Boulevard vrijdag nadat het nieuws al was gemeld op sociale media. De artiest is volgens omstanders ook onder schot gehouden en geslagen met het pistool.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, verliet rond 23.30 uur de albumreleaseparty van dj en producer Jack Shirak toen hij werd opgewacht door drie personen.

Lil Kleine zou met een pistool zijn geslagen en vervolgens werd zijn horloge afgerukt. De artiest is met een bebloed gezicht gezien.

Vervolgens werden alle mensen in de zaal gewaarschuwd en mochten zij de zaal niet verlaten. Ook bekende Nederlanders als Bilal Wahib, Ronnie Flex en Monica Geuze stonden op de gastenlijst van het feestje. De genodigden mochten naar buiten toen de politie arriveerde.

Het is niet bekend hoe het nu met Lil Kleine gaat. NU.nl is in afwachting van een reactie van de politie Rotterdam.