Margriet van der Linden haalt naar eigen zeggen plezier uit het imiteren van bekende Nederlanders, vertelt ze in gesprek met De Volkskrant. De talkshowpresentatrice oefent momenteel op het nabootsen van politica Caroline van der Plas.

"Caroline is een goede kandidaat, omdat ze een character is. Met haar kan ik goed uit de voeten", vertelt Van der Linden, die vanaf komende week weer te zien is in talkshow M.

"Ik weet niet of ik er goed in ben, maar ik doe het graag. Ik hou van het genre, of het nu in Saturday Night Live is of in De TV Kantine. Heel goed naar mensen kijken, daar begint het mee. Daarna komt het aan op timing en mimiek. Ik heb een aardige Ivo Opstelten in huis, maar wie kent hem nog? Je moet als imitator steeds verversen."

Van der Linden werd zelf ook geïmiteerd door Irene Moors in De TV Kantine. "Dat deed ze goed. Een kuif, een bril, een pak, dan ben je al een heel eind, maar daarna moet je het karakter nog vangen, er iets uitlichten. Bij mij kozen ze voor ironie, ik zei allemaal heel ironische dingen."