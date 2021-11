In een open brief aan "Daily Mail en andere publicaties" heeft George Clooney gevraagd geen foto's van zijn kinderen te publiceren. De acteur benadrukt dat het werk van zijn vrouw, mensenrechtenadvocate Amal Clooney, voor gevaarlijke situaties kan zorgen als de gezichten van hun vierjarige tweeling in de media verschijnen.

"Ik ben een publiek figuur en heb geaccepteerd dat de vaak opdringerige fotografen onderdeel zijn van de prijs die ik betaal om mijn werk te doen", aldus Clooney in de brief, die Deadline donderdagavond publiceert.

"Onze kinderen zijn die verplichting niet aangegaan. Mijn vrouw vervolgt voor haar werk terroristische groeperingen en we nemen zoveel mogelijk maatregelen om ons gezin veilig te houden. We kunnen onze kinderen niet beschermen als media hun gezichten op de cover zetten."

De acteur vervolgt: "We hebben nooit foto's van onze kinderen verkocht, we zitten niet op sociale media en we plaatsen nooit foto's want als we dat zouden doen, zouden we hun leven in gevaar brengen. Dat is geen paranoia maar een hele reële dreiging, met hele reële gevolgen. We hopen dat jullie het ermee eens zijn dat de noodzaak om advertenties te verkopen niet groter is dan de noodzaak om onschuldige kinderen in gevaar te brengen."

Clooney zegt dat hij de brief heeft geschreven nadat Daily Mail foto's had geplaatst van het eenjarige zoontje van Billie Lourd, de dochter van Carrie Fisher en Hollywoodagent Bryan Lourd. De Britse krant verwijderde die beelden later.