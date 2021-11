Dax Shepard vindt dat zijn vrouw Kristen Bell in het begin van hun relatie een goede reden had om jaloers op hem te zijn.

"Mijn vrouw is ongelooflijk zelfverzekerd, en terecht", vertelde de acteur in The Drew Barrymore Show.

"Maar in het begin van onze relatie was er heel veel jaloezie en daar waren goede redenen voor. Ik had namelijk negen jaar lang een open relatie gehad. En daarbij was ik een groot deel van mijn leven niet helemaal helder", aldus de 46-jarige Shepard, die jarenlang kampte met alcoholproblemen. "Er waren dus een hoop dingen om je zorgen om te maken."

Het acteurskoppel begon eind 2007 met daten en trouwde in 2013. "Toen we ons verloofden, ging er voor mij een knop om", aldus Shepard. "Nu vind ik haar het tegenovergestelde van jaloers en dat is heel aantrekkelijk."