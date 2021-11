Koningin Elizabeth is donderdag per helikopter naar haar landgoed Sandringham gevlogen. Volgens The Mirror hebben artsen van de 95-jarige vorstin, die het op doktersadvies rustiger aan doet, toestemming gegeven voor de reis naar Norfolk.

Elizabeth verblijft naar verluidt het hele weekend op het landgoed. De koningin zou zich daar alvast bezighouden met de plannen voor Kerst, die ze volgende maand samen met haar familie op het landgoed gaat vieren.

De koningin moest van haar artsen onlangs twee buitenlandse bezoeken afzeggen om rust te nemen.

Elizabeth mag nog wel lichte taken uitvoeren. Wat er met haar aan de hand is, is niet duidelijk.