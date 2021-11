Brigitte Bardot is donderdag veroordeeld tot een boete van 20.000 euro wegens racistische uitspraken over inwoners van het Franse eiland Réunion die ze in 2019 deed, schrijft Le Figaro.

De 87-jarige Bardot schreef in 2019 in een brief aan de plaatselijke overheid dat "de inboorlingen hun wilde genen hebben behouden".

De oud-actrice en dierenactiviste maakte zich kwaad, omdat er volgens haar sprake was van dierenmishandeling op het eiland. Haar perswoordvoerder stuurde de brief naar diverse media. Hij kreeg daarvoor een boete van 4.000 euro.

Over haar woorden ontstond destijds ophef, waarna de voormalige minister van Overzeese Gebieden de actrice in een open brief liet weten dat "racisme geen mening, maar een misdaad" is.