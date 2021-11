In zijn autobiografie Will is Will Smith openhartig over zijn gewelddadige vader. Hij vertelt daarin dat hij als negenjarige heeft gezien dat zijn vader zijn moeder zo hard sloeg, dat zij in elkaar stortte en bloed spuugde.

De nu 53-jarige acteur schrijft in het boek, waarvan People een passage publiceert en dat volgende week verschijnt, dat dat moment hem zijn leven lang heeft achtervolgd. "In alles wat ik later heb bereikt - de prijzen en de roem, de personages die ik heb gespeeld en de lachers op mijn hand - zat iets van het schuldgevoel tegenover mijn moeder voor wat ik die dag niet heb gedaan. Dat ik faalde in dat moment. Dat ik niet tegen mijn vader in opstand ben gekomen. Dat ik een lafaard was."

Smiths ouders scheidden rond de eeuwwisseling, toen hij begin dertig was. In 2016 overleed zijn vader. Ondanks de moeilijke momenten in zijn jeugd heeft de acteur in die laatste periode voor Will senior gezorgd. Daarbij kwamen wel oude gevoelens naar boven.

"Op een nacht, toen ik hem in zijn rolstoel naar de badkamer bracht, voelde ik donkere gedachten in me naar boven komen. Als kind heb ik me altijd voorgenomen dat ik op een dag, als ik groot en sterk genoeg was, mijn moeder zou wreken. Dat ik hem om zou brengen. Ik stopte bovenaan de trap. Ik had hem naar beneden kunnen duwen, ik was daar zo mee weggekomen. Maar toen voelde ik de jaren pijn, boosheid en wrok wegzakken. Ik heb 'm gewoon naar de badkamer gereden."

Smith vertelt in het boek dat er twee kanten aan zijn vader zaten. "Mijn vader was gewelddadig, maar hij kwam ook naar al mijn wedstrijden, toneelstukken en uitvoeringen. Hij was een alcoholist, maar hij kwam nuchter naar de premières van al mijn films. Hij luisterde naar al mijn platen. Hij kwam me opzoeken in de studio. Hetzelfde intense perfectionisme waarmee hij zijn gezin terroriseerde, heeft er ook voor gezorgd dat ik elke dag in mijn leven eten op tafel heb gehad."