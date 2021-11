Dave Roelvink ziet zijn kersverse vaderschap als een nieuw hoofdstuk in zijn leven, zo vertelde hij woensdag in RTL Boulevard.

"Ik fietste vandaag door de stad om aangifte te gaan doen, een ander soort aangifte", grapte Roelvink, die in het verleden een paar keer in aanraking kwam met justitie. "En ik dacht bij mezelf: dit is echt een nieuw begin."

Volgens de realityster, wiens vriendin Jazzlyn zaterdag beviel van hun zoon Dean, herkende het jongetje zijn stem meteen na de geboorte. "Ik heb ook negen maanden tegen hem aan lopen lullen."

Dean is vernoemd naar Roelvinks oma Dien, die drie jaar geleden overleed. "Zij was m'n alles en ik vond dit een mooie manier om haar te eren. Ik ben niet gelovig of zo, maar in de kamer van Dean ging wel het licht ineens aan en uit, dat vond ik wel vreemd."