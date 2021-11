Gordon leek zijn relatie met Jeffrey de Visser nog niet op te willen geven, zo schreef hij woensdagmiddag op Instagram. Enkele uren later liet hij weten dat de lijmpoging toch mislukt is. De presentator geeft de media de schuld.

"We geven het toch nog een tweede kans", schreef de 53-jarige Gordon aanvankelijk in een verwijderde post op het socialemediakanaal.

Vorige week maakte hij bekend dat zijn relatie met de bijna dertig jaar jongere Jeffrey was gestrand. "Helaas is ons sprookje ten einde gekomen", schreef de presentator toen. "We hebben samen een geweldige tijd gehad en kijken daar met alle plezier op terug."

Op het filmpje en foto's die Gordon deelde zijn de twee samen lachend te zien in Dubai, waar de presentator onlangs naartoe verhuisde.

'Oh nee toch niet'

Rond 16.30 uur liet Gordon woensdag weten dat het toch niet was gelukt met Jeffrey. "Oh nee, toch niet, dankzij alle geweldige media. Onmogelijk is het om überhaupt iemand lief te hebben omdat je op voorhand al kapot wordt gemaakt. Hebben jullie weer voer voor je armetierige showrubriekjes en ellendige roddelbladen."

Gordon zegt het verder "eeuwig jammer" te vinden dat het niets met Jeffrey schijnt te worden. "Maar wens je alle liefde toe", besluit hij.