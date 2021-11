Ruud de Wild dacht dat hij aan de gevolgen van darmkanker zou overlijden. Dat is te zien in een teaser van de documentaire Diagnose de Wild, die vanaf zondag op NPO1 is te zien.

De radio-dj deelt de video op Instagram. Daarin is te zien hoe zijn vriendin Olcay Gulsen zegt: "Hij zei tegen mij: 'Het is niet goed, ik ga het echt niet redden.'"

Daarna schetst De Wild kort wat hij voelde, nadat hij de diagnose in het ziekenhuis te horen had gekregen en weer naar huis was gereden: "Pam. Kanker. En dan mag je naar huis en dan weet je niks." In de documentaire vertelt De Wild ook over het hebben van een tijdelijke stoma.

In maart vertelde de dj tijdens een uitzending op Radio 2 dat hij was gediagnosticeerd met darmkanker en dat hij vanwege de behandelingen en revalidatie een aantal maanden niet kon werken.

De Wild heeft zijn behandelingstraject, inclusief operatie, door een cameraploeg vastgelegd. "Toen dacht ik: Als ik dit overleef en ik kom hier een beetje fatsoenlijk uit, dan ga ik dit verhaal wel vertellen."

Diagnose de Wild is vanaf zondag 7 november om 22.15 uur op NPO1 te zien.