Maarten van Rossem kijkt met een slecht gevoel terug op zijn deelname aan Per Seconde Wijzer. De historicus en Slimste Mens-jurylid deed mee aan de duizendste aflevering van de door Erik Dijkstra gepresenteerde quiz, maar wist weinig vragen goed te beantwoorden en zegt dat dit komt doordat de redactie zich niet aan gemaakte afspraken hield.

Van Rossem nam het in de jubileumaflevering op tegen Studio Sport-presentator Jeroen Stomphorst. Voor zijn deelname moest de historicus op verzoek van de redactie een interessegebied aangeven.

"De mijne was simpel: de Verenigde Staten na 1945. Maar met de beste wil van de wereld kun je niet zeggen dat dit interessegebied daadwerkelijk het onderwerp was van de vragen", vertelt Van Rossem in zijn eigen podcast.

Zo kreeg hij een vraag wanneer de Jodenster in Nederland is ingevoerd. "De raarste vraag van allemaal, die geen zak met de Koude Oorlog te maken heeft."

De Amerikadeskundige spreekt van "een onaangename ervaring". "Ik voelde me opgelicht, zeker na die vraag. De redactie heeft zich volstrekt niet gehouden aan de gemaakte afspraken, dus ik heb nog een boze mail gestuurd." Naar eigen zeggen kreeg Van Rossem daar geen bevredigend antwoord op.

Zowel Van Rossem als Stomphorst zamelde 4.000 euro bijeen. Dat geld is gedoneerd aan het vaccinatieprogramma van UNICEF.