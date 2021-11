Jamie Spears heeft de rechter gevraagd het curatorschap over zijn dochter Britney Spears direct te beëindigen. Opmerkelijk daarbij is dat hij zegt af te zien van een eerder verzoek om financiële compensatie.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

John Zabel: de nieuwe curator over het financiële gedeelte van Britneys leven.

Jamie Spears is ruim dertien jaar curator over zijn dochter geweest. Begin oktober bepaalde de rechter dat hij van die rol af moest, maar beëindigde het curatorschap nog niet volledig. Daar zou op 12 november en 8 december over bepaald gaan worden.

De vader van de zangeres hield er steeds aan vast dat het curatorschap het beste voor haar was, maar ongeveer twee maanden geleden vroeg hij ook zelf om de beëindiging na herhaaldelijke verzoeken van Britney Spears. Daarbij had hij het wel over financiële compensatie: twaalf jaar lang werd hij uit de portemonnee van zijn dochter betaald om toe te zien op haar financiële en persoonlijke leven. Volgens TMZ ziet hij daar nu dus van af.

De rechter buigt zich op 8 november opnieuw over de zaak. Jamie Spears is al officieel niet meer de uitvoerende curator, daarvoor is John Zabel tijdelijk aangenomen. Jodi Montgomery gaat nog over de medische kant van het curatorschap.

Jamie Spears schrijft in zijn brief aan de rechter dat hij hoe dan ook opstapt en alle gegevens over zal hevelen aan het team rondom Britney Spears.