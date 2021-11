Dee van der Zeeuw heeft het afgelopen jaar drie miskramen gehad. De 24-jarige influencer en YouTuber wil daar graag open over praten, vertelt ze dinsdag in een video op Instagram.

"2021 zou het jaar worden waarin wij ouders zouden worden. Je kent de risico's, je weet dat het niet allemaal vanzelf hoeft te gaan maar dit verwacht je nooit. Afgelopen jaar hebben wij drie miskramen gehad waaronder een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ervan uitgaande dat het 'de volgende keer' wel goed nieuws zou zijn, hebben we dit een jaar lang voor ons gehouden", zegt Van der Zeeuw, die een relatie heeft met Lars Gerbrands.

"Nu, drie miskramen later, hebben we toch besloten om dit treurige nieuws met jullie te delen. Enerzijds omdat ik merk dat ik het niet langer volhoud om een masker voor te houden, anderzijds omdat ik weet dat we niet de enige zijn die dit doormaken en we de zwijgcultuur willen doorbreken."

Van der Zeeuw, die eerder vijf jaar lang een relatie met YouTuber Enzo Knol had en ruim 1,4 miljoen volgers op Instagram heeft, besluit haar post met de boodschap dat zij en haar partner niet zullen opgeven.

"We houden van elkaar en we beseffen meer dan ooit hoe dankbaar je moet zijn voor een gezond leven. Hoop doet leven."