Kristen Stewart is verloofd met haar vriendin Dylan Meyer, zo heeft ze bekendgemaakt in radioprogramma The Howard Stern Show.

"We gaan trouwen, we gaan het echt doen", aldus de 31-jarige actrice, die twee jaar een relatie heeft met Meyer.

"Ik wilde ten huwelijk worden gevraagd en volgens mij heb ik heel duidelijk laten weten wat ik precies wilde", gaat de Amerikaanse verder. "Ze heeft het precies goed gedaan."

Stewart weet al hoe de huwelijksdag eruit moet zien. "Ik wil in Los Angeles blijven, waar ik woon, zodat iedereen kan komen. En ik wil het relaxed houden." Ook moet er een groot feest komen.

Een trouwjurk ziet de actrice niet zitten. Liever draagt ze "de beste Levi's die er is en een T-shirt met een smoking erop geprint".