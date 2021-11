Famke Louise heeft besloten zich niet langer te uit te spreken over maatschappelijke thema's. Op Instagram schrijft de muzikante dat ze nog iedere dag last heeft van de momenten dat ze dat wel deed.

"Ik ga nooit meer mijn nek uitsteken om er vervolgens aan onderdoor te gaan", schrijft de 22-jarige Famke Louise Meijer in een Story op Instagram.

In 2020 kreeg Meijer het tweemaal flink te verduren. In het begin van het jaar deelde ze een foto van zichzelf op een bontmarkt, waarbij werd gedaan alsof ze daar voor inkopen was. Later bleek dat het ging om een publiciteitsstunt voor een documentaire over bont, maar toen had ze al doodsbedreigingen ontvangen.

Later in 2020 ontving de artieste woedende reacties toen ze zich uitsprak tegen het coronabeleid en zei niet meer mee te willen doen met de maatregelen die op dat moment golden.

Nu schrijft Meijer dat ze zich gewoon aan alle maatregelen blijft houden, als haar gevraagd wordt naar haar mening over de coronapandemie. "Ik bemoei me er niet meer mee en leef m'n leven. Doen jullie dit alsjeblieft ook. Het is niet mijn taak om me met deze pandemie te bemoeien en ik heb er inderdaad spijt van dat ik dat in het verleden gedaan heb."

De zwangere artieste zegt het hele incident uit haar systeem te hebben gewist en zich te hebben aangepast. "Ik ben bezig met mezelf en focus me op de baby en mijn gezin. Ik doe alles op mijn tempo, want dit alles heeft tot op de dag van vandaag te veel impact op mij gehad. Ik ben ook een mens. Dat vergeten mensen af en toe."