Jessica Simpson kijkt in een post op Instagram terug op haar alcoholverslaving van jaren geleden en concludeert dat ze haar angsten onder ogen is gekomen.

Ook accepteert ze dat sommige dingen uit het leven gewoon niet leuk zijn. "Ik ben weer de eigenaar van mijn eigen kracht. Ik ben totaal eerlijk en helemaal open. Ik ben vrij."

Dat is een groot contrast met hoe de zangeres zich in 2017 voelde. "Ik hield niet van mezelf, respecteerde mijn eigen kracht niet", schrijft ze bij een foto uit die tijd, waarop ze een roze joggingpak draagt en haast onherkenbaar lijkt.

"Op dit moment wist ik zeker dat ik mijn licht zou terugpakken. Ik wilde de overwinning op mezelf laten zien en de wereld nuchter en helder bekijken. Om dit te realiseren moest ik stoppen met het drinken van alcohol. Door de drank zat ik alleen maar vast in cirkels en dat was slopend. Ik wilde de pijn voelen en het als een ereteken dragen", schrijft Simpson bij de foto.

De 41-jarige Simpson liet eerder in haar memoires weten dat ze als kind misbruikt werd. De emotionele pijn die zij hierdoor ervoer en haar drukke carrière zorgden ervoor dat ze uitweek naar drugs en alcohol. "Ik was mezelf aan verwoesten met drank en pillen."

Volgens Simpson begon haar alcoholmisbruik tijdens haar relatie met de zanger John Mayer. Ze maakte zich steeds zorgen dat ze niet slim genoeg voor Mayer was. "Ik werd erg angstig en schonk mezelf nog een glas in. Dat was het begin van mijn gewoonte om mijn zenuwen te dempen met alcohol."