Margriet van der Linden is in de zomer dagelijks op televisie te zien en presenteert daarnaast ook nog andere programma's. In gesprek met de VARAgids vertelt ze dat ze niet alle aspecten aan het werk fijn vindt.

"Ik bespeur bij mezelf een gevoel van gêne over de publieke kant van mijn werk", aldus Van der Linden in gesprek met de televisiegids. "Redelijk bizar omdat je met je kop op de buis bent, maar dat zie ik meer als collateral damage."

De presentatrice vindt haar werk niet alleen daarom weleens moeilijk: het werken aan een dagelijkse talkshow slokt volgens de programmamaker alles op. "Dat vind ik oprecht heel ingewikkeld: je wil het niet, maar je hebt zo veel focus nodig dat al het andere moet wachten, of door anderen moet worden gedaan."

Van der Linden geniet er vooral van dat ze werkt met een hecht team. "Of het nu met ons team is van How to be… of M: het ontroert me altijd dat de dag aanbreekt dat iedereen er weer staat. Dat klinkt misschien gek, omdat dat nu eenmaal je werk is, waar je weken over hebt gebrainstormd, de onderwerpen uitgezocht, de afspraken gemaakt, maar zo voel ik het toch."