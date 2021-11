De Van Genugten Groep, de eigenaar van de bed and breakfast waar Henk Krol uitbater van was, bevestigt dat er seks- en lachgasincidenten hebben plaatsgevonden in de accommodatie. Een woordvoerder noemt de incidenten "domme pech" en een "leermoment" en vindt het jammer dat Krol "doet overkomen alsof het aan zijn bedrijfsvoering ligt".

"Er zijn dingen voorgevallen", vertelt een woordvoerder van de Van Genugten Groep aan NU.nl. "Dit kan bij elk hotel gebeuren en is een leermomentje."

De groep vindt het jammer dat Krol doet overkomen alsof het aan zijn bedrijfsvoering ligt. "We zijn inmiddels in contact geweest met iemand die aangeeft dat dit bij veel horecagelegenheden ooit is voorgekomen. Ik vind het heel erg dat hij doet lijken dat het aan onkunde van de medewerkers ligt. Zeker omdat zijn partner ook nog steeds in het hotel werkt. Het had onder zijn naam evengoed kunnen gebeuren."

"We wisten pas iets van het lachgasincident toen we meer rumoer hoorden in de kamer. Daar hebben we toen meteen een einde aan gemaakt. Het verhaal is sterk overtrokken."

'Je kunt het van de buitenkant niet altijd zien'

De politie doet onderzoek naar een zaak met een pooier en een meisje, aldus de woordvoerder. "Wij hebben hier verder niets meer mee van doen en hebben er op dat moment gelukkig ook heel weinig van meegekregen. Als iemand een meisje meeneemt naar een hotel en daar spelletjes mee gaat doen, kun je dat van de buitenkant niet altijd zien."

Krol liet maandag in de Veronica Inside Ochtendshow weten te zijn gestopt als uitbater van zijn bed and breakfast in het Brabantse Best vanwege seks- en lachgasincidenten van zijn gasten.

"Op een gegeven moment was er een aantal akkefietjes waarvan ik dacht: daar moet ik voorzichtig mee zijn. Zo werd er op een gegeven moment door de nachtportier een groepje mensen toegelaten dat daar een lachgasfeestje ging organiseren", zei Krol.

Twee weken later was er een incident met een pooier en een meisje. Zij zouden door de portier zijn binnengelaten en verschillende mannen zouden vervolgens seks met het meisje hebben gehad.