Politieke gesprekken omtrent nieuwsgebeurtenissen worden in het gezin van prins Constantijn en prinses Laurentien niet geschuwd. Hun dochter gravin Eloise vertelt in het LINDA.meiden Winterboek dat ze haar ouders dingen heeft uitgelegd over de Black Lives Matter-beweging na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan kwam vorig jaar om het leven door politiegeweld.

"Na de dood van George Floyd wilde ik er alles over lezen. Het maakt me boos dat mensen zo racistisch kunnen denken en uitspraken deden als 'blue lives matter' (een tegenbeweging na Black Lives Matter waarin politieagenten centraal staan, red.)", vertelt de negentienjarige gravin in gesprek met schrijver Splinter Chabot.

"Ik heb mijn ouders ook het een en ander uitgelegd; waarom je 'blue lives matter' bijvoorbeeld niet kunt zeggen. Daar luisteren ze 100 procent naar, we hebben een super open-minded familie."

Eloise denkt dat ze haar activistische kant van haar moeder heeft. "Zij zet zich in voor laaggeletterden en inspireert me enorm."

Hoewel Eloise, die in het interview bevestigt verliefd te zijn en een relatie te hebben, uitgesproken meningen heeft, vindt ze het nog moeilijk deze op sociale media te uiten. "Het zorgt voor veel pressure, want je moet zeker weten dat je goede informatie hebt."

De gravin zou graag meer aandacht willen besteden aan lhbtiq+-rechten, Black Lives Matter, bodypositivity en feminisme.