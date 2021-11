Bella Hay en Frans 'Spike' van Zoest zijn onlangs ouders geworden en daarmee werd Barry Hay voor het eerst opa. De zanger vertelt in gesprek met AD dat hij nog even moet wennen.

Kleindochter Lotus werd onlangs te vroeg geboren, maar maakt het nu goed. Hay, die het grootste deel van zijn tijd in Curaçao woont, heeft zijn kleindochter afgelopen week voor het eerst ontmoet.

"Ik stak mijn vinger in de kribbe en ze kneep er keihard in. Er zit pit in, hoor! Ik vind het alleen nog wel lastig om ermee om te gaan dat ik nu opa ben", aldus Hay. "Meteen een stempel: ouwe lul!"

In gesprek met Boulevard vertelde de 73-jarige zanger dezelfde anekdote, maar voegde er nog iets aan toe: "Ik hoop dat ik een goede opa ga worden."