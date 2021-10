Jon Bon Jovi en Bryan Adams hebben volgens Amerikaanse media ieder hun geplande optredens moeten afzeggen vanwege een positieve coronatest. De rockers zijn volgens hun woordvoerders wel tweemaal gevaccineerd en maken het momenteel goed.

Adams zou zaterdagavond tijdens de Rock and Roll Hall of Fame-introductieceremonie van Tina Turner optreden. Hij zou daar volgens Variety een medley gaan spelen, inclusief het nummer It's Only Love dat hij samen met de zangeres opnam. Countryzanger Keith Urban nam de plek van de Canadees in en trad in Adams' plaats samen met R&B-artiest H.E.R. op.

Bon Jovi zou in het kader van zijn Runaway With JBJ-optredens gaan spelen in Florida. Volgens het lokale medium WSVN 7 News was het publiek al aanwezig en klaar om te rocken toen het nieuws over de positieve coronatest van de zanger bekend werd gemaakt.