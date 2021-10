Paul McCartney had in zijn jonge jaren een oogje op de Britse koningin Elizabeth, schrijft de zanger in zijn nieuwe boek The Lyrics.

"Ze was een knappe vrouw, een beetje als een Hollywoodfilmster. Een deel van het geheim achter haar populariteit, althans voor mijn generatie, was volgens mij dat ze nogal een babe was", schrijft de voormalige Beatle. "Op onze eigen jongensachtige manier vonden we haar nogal leuk."

McCartney herinnert zich het moment dat hij met The Beatles een lied had gespeeld voor de nu 95-jarige vorstin. Volgens hem kon het viertal geen hoogte krijgen van de monarch.

"Ze had er niet veel over te zeggen", aldus McCartney. "Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ze zei gewoon niet veel."

De zanger en de koningin ontmoetten elkaar onder meer in 1965, toen de bandleden door de koningin op Buckingham Palace werden geëerd voor hun werk. In 1997 heeft ze McCartney geridderd, waardoor hij de titel Sir mag voeren.