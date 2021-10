Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi overtroffen op Instagram. De Portugese aanvaller van Manchester United kondigde donderdag met twee foto's op Instagram aan dat hij en zijn vriendin Georgina Rodríguez een tweeling verwachten. Het bericht heeft inmiddels 27,8 miljoen likes gekregen en dat zou een record zijn voor een sporter.

Messi kreeg afgelopen zomer 22,1 miljoen hartjes op Instagram bij een fotoserie van zijn komst naar Paris Saint-Germain. Het bericht daarvoor, waarin hij afscheid nam van FC Barcelona, kreeg 21,2 miljoen likes.

Ronaldo en Rodríguez plaatsten donderdag foto's op Instagram om de dubbele gezinsuitbreiding te delen. Het stel houdt op de foto vanuit bed twee echofoto's van hun tweeling in beeld. "Onze harten stromen over van liefde. We kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten", aldus het koppel.

Ronaldo heeft al vier kinderen. Samen met Rodríguez kreeg hij in 2017 dochtertje Alana. Eerder dat jaar werd de voetballer via een Amerikaanse draagmoeder vader van een tweeling.

In 2010 werd hij voor het eerst vader, van zoon Cristiano jr. Hij heeft de volledige voogdij over zijn zoon en maakte de identiteit van de moeder niet bekend.

De voetballer liet in 2017 al eens weten graag zeven kinderen te willen; 7 is zijn vaste rugnummer. "Dat is mijn fetisjnummer", sprak 'CR7' onomwonden. Vorig jaar nog benadrukte ook zijn partner dat ze meer kinderen wilde.