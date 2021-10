Bekende Nederlanders en internationale sterren halen ook dit jaar alles uit de kast voor Halloween. NU.nl maakt een overzicht van alle sterren die zich voor de gelegenheid hebben verkleed.

John Legend, zijn vrouw Chrissy Teigen, hun kinderen en andere bekenden van het gezin hadden zich verkleed als The Addams Family. De zanger ging als vader Gomez, Teigen kroop in de huid van Morticia en ook Thing en Wednesday waren van de partij.

John Legend en gezin verkleden zich als The Addams Family

Heidi Klum is elk jaar weer de koningin van Halloween en gaat keer op keer verkleed in een prachtig kostuum, dat ze op haar eigen halloweenfeest draagt. Vanwege de coronapandemie kon dat niet doorgaan en dus heeft het model dit keer een speciale video gemaakt. Het is een vervolg op de video die Klum een jaar geleden deelde, want toen kon haar feestje vanwege de pandemie ook al niet doorgaan. In die korte film werd het model gedood door monsters, maar in de nieuwe komt de 'overleden' Klum tot leven.

Heidi Klum plaatst korte halloweenfilm op Instagram

De Amerikaanse zangeres Ciara bracht met haar halloweenkostuum een ode aan Selena Quintanilla-Pérez, een in 1995 overleden Amerikaanse zangeres die voornamelijk Spaanstalige muziek maakte. Met haar kostuum wilde de zangeres een ode brengen aan de Latijns-Amerikaanse cultuur. "De legendarische Selena!", schrijft ze bij een foto op Instagram. "Ik ben Spaans aan het leren en vind het echt fantastisch. Met dit kostuum wilde ik een stukje Latijns-Amerikaanse cultuur laten zien. Het was echt heel leuk."

Actrice Mindy Kaling kan naar eigen zeggen geen genoeg krijgen van Halloween en plaatste diverse kostuums op Instagram. De bekendste outfit was waarschijnlijk het roze mantelpakje - inclusief chihuahua - dat het personage Elle Woods in de film Legally Blonde droeg. "Ik leef voor Halloween", schrijft Kaling bij de fotoreeks. "Dit jaar heb ik ervoor gekozen om gekleed te gaan als een aantal vrouwelijke komedielegendes en hun iconische outfits. Kun je raden wie het zijn?"

De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte koos ook voor meerdere halloweenoutfits. Naast The Addams Family-kostuums voor zijn hele gezin verkleedde hij zich samen met zijn dochtertje Liv als Assepoester en haar prins. Of ze voor altijd zijn prinses wil blijven, weet Lochte niet zeker. Naast de foto op Instagram schrijft hij: "Voor altijd mijn Assepoester?"

Acteur Seth Green en zijn echtgenote Clare Grant gingen dit jaar verkleed als Chucky, de pop uit de gelijknamige horrorfilm, en zijn vriendin Tiffany uit de film Bride of Chucky. Green, onder andere bekend van de Austin Powers-films, en zijn vrouw oogsten veel lof voor hun outfits, gezien de complimenten van hun volgers op Instagram.

Nadat rapper Megan Thee Stallion eerder deze week als het personage Pinhead uit de horrorfilm Hellraiser verkleed was gegaan, koos ze vrijdag voor Cruella de Vil uit de Disney-film 101 Dalmatiërs. Op Instagram laat ze alle details van haar outfit zien.