De Britse koningin Elizabeth moet het op doktersadvies nog zeker twee weken rustig aan doen. De 95-jarige vorstin zal enkel wat 'lichte taken' achter haar eigen bureau uitvoeren, melden woordvoerders van het Britse koningshuis.

Dit betekent dat koningin Elizabeth de komende twee weken geen officiële bezoeken zal uitvoeren. Ze is daarom op 13 november niet aanwezig bij het jaarlijkse Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall in Londen. Ze hoopt op 14 november wel weer aanwezig te zijn bij een herdenkingsdienst voor militaire veteranen. Voor de klimaattop COP26 die maandag van start gaat, nam ze een videoboodschap op.

De oudste en langst regerende vorst ter wereld verscheen dinsdag weer in het openbaar toen ze via een videoverbinding audiëntie verleende. Het was de eerste keer dat ze zichtbaar aan het werk was sinds haar ziekenhuisopname de week ervoor.

Volgens Buckingham Palace werd koningin Elizabeth opgenomen wegens eens "inleidend onderzoek". Daarmee wordt gesuggereerd dat meer onderzoek nodig is. Kort daarvoor werd haar bezoek aan Noord-Ierland plotseling afgeblazen. Het was voor de vorstin de eerste overnachting in een ziekenhuis in jaren.