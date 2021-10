Dennis Schouten wil een rechtszaak aanspannen tegen het Van der Valk-hotel in Deventer, zegt de presentator in het YouTube-programma RoddelPraat. Een medewerker van het hotel zou volgens de presentator foto's hebben gemaakt van bewakingsbeelden waarop hij met een vrouw te zien is.

Schouten beweert dat de medewerker de beelden heeft verspreid met de boodschap dat het om een minderjarig meisje gaat. Hij ontkent dit en zegt dat de vrouw, die hij heeft ontmoet via Tinder, 22 jaar is.

Volgens een woordvoerder van het hotel is er nog helemaal geen sprake van een rechtszaak en ging het ook niet om een medewerker van het hotel die de beelden maakte, maar iemand van een extern beveiligingsbureau.

"Dat betreuren wij ten zeerste", zegt de woordvoerder tegen persbureau ANP. Nadat het hotel van Schouten bericht had gekregen over de beelden, heeft het meteen contact gezocht met het beveiligingsbedrijf. "Want dit is niet normaal, voor Van der Valk staat de privacy en veiligheid van gasten altijd voorop."

De woordvoerder zegt dat de hotelmedewerkers hebben geprobeerd het uit te praten met Schouten, maar dat een jurist van de presentator tussenbeide kwam. De presentator zou "emotioneel ingestort zijn", aldus de zegsman van het Van der Valk-hotel.

Schouten zegt in RoddelPraat 15.000 euro te hebben geëist, wat de woordvoerder van het hotel bevestigt. Maar volgens de zegsman kregen zij slechts anderhalf uur om tot een besluit te komen, omdat het programma dan geüpload moest worden op YouTube.

Schouten stelt dat hij, nu hij het bedrag niet heeft gekregen, aan een rechtszaak werkt wegens een 'bewust datalek'. Volgens de woordvoerder is het hotel met de presentator in gesprek om tot een passende oplossing te komen.