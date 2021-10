Dennis Schouten heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Van der Valk-hotel in Deventer, zegt de presentator in het YouTube-programma RoddelPraat. Een medewerker van het hotel zou foto's hebben gemaakt van bewakingsbeelden waarop Schouten met een vrouw te zien is.

De medewerker zou de beelden hebben verspreid met de boodschap dat het om een minderjarig meisje gaat. Schouten ontkent dit en zegt dat de vrouw, die hij heeft ontmoet via Tinder, 22 jaar is.

Nadat Schouten contact opnam met hotel, vroeg een medewerker hem hoeveel schadevergoeding hij wilde hebben. Daarop noemde de presentator een bedrag van 15.000 euro.

Omdat het hotel hier volgens de presentator niet mee instemde heeft hij een rechtszaak aangespannen wegens een "bewust datalek", verklaart hij in het YouTube-programma. Het Van der Valk-hotel in Deventer is bekend met de zaak en beraadt zich nog op een reactie op het voorval.