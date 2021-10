Zayn Malik heeft van een rechter een boete opgelegd gekregen voor intimidatie van zijn ex-vriendin Gigi Hadid, haar moeder Yolanda Hadid en een beveiliger, blijkt uit rechtbankdocumenten die in handen zijn gekomen van TMZ.

Het incident zou op 29 september hebben plaatsgevonden in het huis van de zanger en zijn toenmalige vriendin. Yolanda Hadid zou zijn langsgekomen toen haar dochter niet aanwezig was en kreeg ruzie met Malik over een "privékwestie". Uit rechtbankpapieren blijkt dat Malik zijn schoonmoeder heeft uitgescholden. Hij zou haar vervolgens tegen een kast hebben geduwd, maar de zanger ontkent dat dit laatste gebeurd is.

In de aanklacht, waarover niet bekend is door wie deze is ingediend, staat dat de artiest geschreeuwd zou hebben tegen zijn vriendin. Ingewijden melden aan TMZ dat Gigi Hadid op het moment van het incident in Parijs was en dat Malik haar telefonisch heeft uitgescholden.

Ook zou Malik de beveiliger die op dat moment in zijn huis aanwezig was hebben aangevallen. De zanger besloot niet tegen de aanklacht van intimidatie in te gaan en zijn straf te accepteren.

Naast een boete, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt, heeft Malik een proeftijd van bijna een jaar opgelegd gekregen. Ook moet hij een cursus woedebeheersing volgen en mag hij geen contact hebben met zijn ex-schoonmoeder of het beveiligingspersoneel. Als hij zich de komende zes maanden aan de voorwaarden van zijn proeftijd houdt, dan zou een rechter die eerder kunnen beëindigen.

Gigi Hadid heeft nog niet gereageerd

De van oorsprong Nederlandse Yolanda Hadid heeft zelf eerder tegen TMZ gezegd dat Malik geweld tegen haar had gebruikt en dat ze nog twijfelde of ze aangifte wilde doen. Gigi Hadid heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van haar moeder en Malik. Een woordvoerder van het model laat weten dat zij "gefocust is op wat het beste is voor Khai", de dertien maanden oude dochter van het model en de zanger.

De relatie tussen Hadid en Malik zou inmiddels over zijn. De artiest liet eerder weten dat er inderdaad iets is voorgevallen met "een familielid" van zijn ex-partner waardoor de veiligheid van zijn dochter vermoedelijk in het geding kwam. "Ik wil dat mijn dochter in een veilige omgeving opgroeit", schreef Malik op Twitter.

Hadid en Malik hadden sinds 2015 een relatie, maar gingen in 2018 uit elkaar. Daarna volgde een knipperlichtrelatie, waarna de twee sinds december 2019 weer officieel bij elkaar waren.