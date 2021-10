De relatie tussen Erica Renkema en privédetective Sander van Betten zou in werkelijkheid niet meer zijn geweest dan een aantal losse dates, schrijft zij in haar nieuwe boek Erica. De privédetective laat aan NU.nl weten teleurgesteld en kwaad te zijn; hij heeft het boek nog niet mogen lezen, hoewel hij daar wel om gevraagd had.

"Sander zegt in de bladen steeds maar dat hij mijn ex is, maar we hebben nooit een relatie gehad. Tenminste: ik noem het geen relatie als je alleen een paar keer met iemand gewandeld hebt en nooit ook maar één keer gezoend", zegt Renkema in het boek.

Jan Dijkgraaf, die de biografie optekende, vertelt aan NU.nl dat Van Betten gevraagd heeft of hij de passages over hem van tevoren mocht lezen. De schrijver zei dat Van Betten dreigde met een proces."Het is alsof een jochie van twaalf zegt 'ik had verkering' en het meisje van twaalf 'ik niet'. Als je een volwassen vent bent, wil je niet dat alle appjes en mails op straat komen te liggen, dat gebeurt bij een proces dan wel. Je wil niet dat iemand zo kinderachtig is."

De passages zijn niet naar Van Betten opgestuurd, zegt Dijkgraaf. Van Betten bevestigt dat hij daar wel om gevraagd heeft. "Over juridische stappen heb ik nooit gesproken. Nu ik wat teksten heb gehoord van enkele journalisten kom ik tot de conclusie dat ze op een erg laag niveau aan het natrappen is. Dat geeft mij de mogelijkheid om ook te zeggen wat ik wil, met dit verschil: ik kan alles aantonen door middel van mails, apps en foto's. Zij kan dat niet en roept maar wat. Ik had dat niet van haar verwacht."

Van Betten zegt dat hij niet alleen teleurgesteld is. "Maar ook kwaad over de zeer leugenachtige en onbeschofte manier van doen." Volgens de privédetective was er wel degelijk sprake van een relatie. "Als er al zes maanden dagelijks contact is via e-mail en WhatsApp, er om de paar weken fysiek contact is, vaak vele uren, en daarna een kleine week de nachten samen doorbrengt, dan zou je dat best een relatie kunnen noemen. In elk geval stond zowel Erica als ik niet open voor andere contacten."