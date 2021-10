Connie Witteman is weer gelukkig in de liefde: de ex-vrouw van wijlen Hans Breukhoven heeft een relatie met ondernemer Henk de Vries, vertelt ze De Telegraaf.

De Vries, oprichter van coffeeshops The Bulldog, en Witteman kennen elkaar al 35 jaar. "We zijn altijd vrienden geweest, zagen elkaar soms wat vaker, soms wat minder."

De echtgenote van De Vries overleed drie jaar geleden. Deze zomer ontmoette hij Witteman weer bij een etentje met vrienden, waarna ze ook met z'n tweeën eens zijn gaan eten.

"Toen kwam het plan samen met vakantie te gaan en vorige week zijn we teruggekomen van een ruime week op Curaçao. Dat was heerlijk en daar hebben we besloten eindelijk, alsnog, voor elkaar te gaan nu we beiden alleen zijn", al;dus Witteman tegenover de krant.

De 70-jarige Witteman was enkele jaren terug nog samen met Eugene van Dun, maar die relatie liep stuk. Eerder zei ze dat ze "door de poorten van de hel" was gegaan met hem. Witteman wilde niet dat haar liefdesleven op die manier eindigde. "Henk wordt zeker mijn láátste liefde. Daar ben ik van overtuigd. Het is mooi dit geluk nog te vinden op onze leeftijd. We zijn beiden begin zeventig. We gaan er volop van genieten."