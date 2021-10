De relatie tussen model Gigi Hadid en zanger Zayn Malik is ten einde, bevestigen bronnen van TMZ en People. De voormalige One Direction-zanger zou zijn ex-schoonmoeder Yolanda Hadid hebben geslagen, maar dat ontkent Malik "met klem".

Volgens Malik is er "iets" voorgevallen met "een familielid" van zijn ex-partner waardoor de veiligheid van zijn dochter vermoedelijk in het geding kwam. "Ik wil dat mijn dochter in een veilige omgeving opgroeit", schrijft Malik op Twitter.

Hij hoopt dat zijn voormalige schoonmoeder haar "valse beschuldigingen" gaat heroverwegen en dat de familieproblemen in privésfeer kunnen worden opgelost. De relatiebreuk bevestigt hij niet met zoveel woorden, maar TMZ, dat doorgaans betrouwbaar is bij dergelijk nieuws, schrijft dat het al minstens een maand over is.

De van oorsprong Nederlandse Yolanda Hadid heeft zelf tegen TMZ gezegd dat Malik geweld tegen haar had gebruikt en zou nog twijfelen over een aangifte. Gigi Hadid heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van haar moeder en Malik. Een woordvoerder van het model laat weten dat zij "gefocust is op wat het beste is voor Khai", de dertien maanden oude dochter die het model en de zanger kregen.

Hadid en Malik hadden sinds 2015 een relatie, maar gingen in 2018 uit elkaar. Daarna volgde een knipperlichtrelatie, waarna de twee sinds december 2019 weer officieel bij elkaar waren.