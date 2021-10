Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez verwachten een tweeling, laat het stel weten via Instagram.

"Onze harten stromen over van liefde. We kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten", schrijven ze aan de nog niet geboren tweeling. Ronaldo en Rodriguez plaatsen een foto waarop ze samen in bed liggen en de echo laten zien.

Ronaldo heeft al vier kinderen. Samen met Rodriguez kreeg hij in 2017 dochtertje Alana. Eerder dat jaar werd de voetballer vader van een tweeling via een Amerikaanse draagmoeder.

In 2010 werd hij voor het eerst vader van zoon Cristiano jr. Hij heeft de volledige voogdij over zijn zoon en maakte de identiteit van de moeder niet bekend. De voetballer liet in 2017 al eens weten graag zeven kinderen te willen.

De aankondiging van Ronaldo en Rodriguez, die sinds 2016 een relatie hebben, behaalde binnen een uur meer dan 10 miljoen 'likes' op Instagram. Zijn huidige club Manchester United feliciteerde de stervoetballer ook direct.