Douwe Bob heeft geen relatie en is dus ook niet samen met de moeder van zijn nog ongeboren dochter, vertelt hij in Rooijakkers over de vloer. De zanger legt uit dat de zwangerschap ongepland was.

"Ik krijg een kind met een leuke, lieve vrouw, maar ik heb geen relatie met haar. Dat hoeft voor de opvoeding niet uit te maken", aldus Douwe Bob, die voluit Douwe Bob Posthuma heet.

"Het was nooit de bedoeling dat we dit samen zouden doen. We hebben het een paar keer heel fijn gehad", zegt de zanger over zijn geschiedenis met de moeder van het kind. Hij legt uit dat ze er pas later achter kwam dat ze zwanger was en eerst twijfelde of ze het kindje wilde houden.

"Op een gegeven moment hoorde ze het hartje en zei ze: ik wil het houden. Ik antwoordde: dat moet je ook doen, dat is the gift of life."

De 28-jarige Posthuma noemt het "onwerkelijk" dat hij vader wordt. "En ook vreemd, het is niet zoals ik het me voorgesteld had. Dat was meer huisje, boompje, beestje."

De twee hebben nog geen concrete afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg. "Ik wil vooral daar zijn waar zij en de kleine me nodig hebben. Ik wil een vader zijn voor het kind, maar wil niemand daarmee in de weg lopen."

In juli deelde de artiest tijdens een optreden dat hij vader wordt en een dochter verwacht.