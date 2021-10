Peter Gillis staat naar eigen zeggen op een dodenlijst, zo vertelt hij donderdag in gesprek met het AD. Wie hem dood wil hebben, weet de realityster en ondernemer niet.

De politie van België (waar Gillis woont) vertelde hem in 2020 van de dodenlijst, een dag nadat hij was gewaarschuwd door de politie in Eindhoven.

"Die heeft wel verteld van: Peter, ze willen je doodschieten. Dat hadden ze in Eindhoven niet verteld. Dus dat was wel even schrikken", zegt Gillis, die bekend werd door de SBS-realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa. In Eindhoven "werd eigenlijk een beetje verteld - niet echt een open verhaal - dat ik toch gevaar liep en dat ik goed moest opletten. Ze vroegen of ik vijanden had", aldus de 59-jarige ondernemer.

De politie kon hem wel vertellen dat de bedreiging niets met zijn realityserie te maken had. "Ik ben niet echt de persoon om bang te zijn, maar toen ik het hoorde moest ik toch wel even drie keer slikken." Gillis zegt nu "gewoon" weer verder te gaan met zijn leven. "Achterom kijken deed ik mijn hele leven al."

De politie Eindhoven kan het nieuws van de dodenlijst niet bevestigen.

Gillis, die met zijn vakantieparkenbedrijf Oostappen Groep Vakantieparken jarenlang in de Quote 500 stond, doet zijn volledige verhaal in zijn biografie, die op 2 november verschijnt.