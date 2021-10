Wie denkt de familie Meiland door en door te kennen wordt toch verrast door het nieuwe boek over moeder Erica Renkema. De realityster vertelt allerlei nieuwe details in Erica.

Over privédetective Sander van Betten is Erica bijvoorbeeld glashelder: er was écht geen sprake van een relatie. Anders dan in de bladen werd beweerd en wat de privédetective zelf liet doorschemeren, hebben de twee nooit gezoend. Ze sliepen weliswaar een paar nachten in één bed, maar enkel en alleen in Frankrijk tijdens het afscheid van het chateau. Erica beklemtoont dat er niets is gebeurd. "Achteraf heb ik toch sterk het idee dat het hem allemaal vooral om de publiciteit te doen was. Hij stond steeds in de bladen en verzekerde mij dat-ie nooit opnam als ze belden. Jaja."

Erica vertelt in het boek openhartig over de tijd dat Martien naar Amsterdam vertrok en haar achterliet met hun dochters. Ze zegt dat ze zo kwaad was, dat ze zelfs een heel korte periode dacht dat ze hem zou doodschieten. "Hij zat daar aan de Van Nijenrodeweg en ik dacht: ik ga erheen, dan doet-ie de deur open en dan knal ik hem gewoon neer. Maar dan ga je meteen denken: wacht even! Tegenover die voordeur zit nog een voordeur, met zo'n kijkgaatje in de deur. Daar woont een mevrouw en die kan mij zien. En dan ga ik de bak in. En als die mevrouw niet kijkt, komen ze er toch wel achter."

Enige tijd geleden werd de familie er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op gewezen dat Maximes dochter Claire vanwege haar leeftijd nog maar vijf keer op televisie mocht verschijnen. De familie vond dat ingewikkeld, want de vierjarige Claire is natuurlijk onderdeel van hun dagelijks leven. Gelukkig is daar een oplossing voor gevonden. "Bij SBS zijn advocaten aan de slag gegaan met het ministerie dat erover gaat en toen kwam er eigenlijk uit dat ze Claires aanwezigheid in de serie door de vingers zouden zien, zolang ze maar niet werkt. Als wij aan haar vragen: 'Hoe vind je deze spiegel? Zullen we die hier ophangen?', dan gaan we al te ver. Dan laten we haar namelijk 'werken'."

De realityster vertelt uitgebreider over het huwelijksfeest dan Martien deed en dat levert een bijzonder feitje op: Erica kan foxtrotten. En Martien is niet per se fan van die dansmoves. "Dat ik hem tijdens het foxtrotten altijd zeg dat hij niet hoeft te leiden. 'Ik leid wel', zeg ik dan. Vindt-ie vreselijk."

Het boek Erica ligt vanaf vrijdag 29 oktober in de winkel.