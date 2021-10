Sven Kramer kon door blessures zijn dochter soms niet uit bed tillen, maar terugblikkend heeft de schaatser geen spijt van het offer dat hij voor zijn sport heeft gebracht.

Kramer, die zich aan het einde van zijn carrière bevindt, had lange tijd hernia-achtige klachten en werd daar recentelijk aan geopereerd.

"Het is afwachten hoe het deze winter gaat. In het dagelijks leven is het echt beduidend beter geworden en daar ben ik blij om. Ik kon in het verleden dagen hebben dat ik dacht: nou, ik til Kae even niet uit bed. Dat kan nu weer", zegt hij in een interview in het AD.

Volgens Kramer toont het aan welke keerzijde topsport kan hebben. "Dat is soms ook lastig uit te leggen. Ik heb er ook geen spijt van. Ik heb er ook een fantastisch leven aan overgehouden."

De vierjarige dochter van Kramer en oud-hockeyster Naomi van As heeft een sterke wil. Daarin lijkt ze op haar vader, zegt hij. "Dat is herkenbaar. Zo'n kleine is natuurlijk een beetje een spiegel voor ouders."

Terugblikkend op zijn eigen jeugd erkent Kramer dat hij niet het rustigste kind was. "Maar ik heb op relatief jonge leeftijd ook veel energie kwijt gekund in sport. Dat is altijd wel mijn redding geweest."