Het hooggerechtshof in Californië heeft besloten niet verder te kijken naar het verzoek dat Brad Pitt deed in de voogdijzaak tussen hem en Angelina Jolie. Eerder werd besloten dat de rechter die op de zaak zat moest worden vervangen en Pitt vocht dat aan, maar dus zonder succes, meldt AP.

Rechter John Ouderkirk werd in eerste instantie aangewezen om te beslissen over de voogdij, maar werd uit zijn rol gezet nadat bleek dat hij een zakelijke relatie met een van Pitts advocaten zou hebben.

Volgens Jolie en haar juridische team was er sprake van belangenverstrengeling, iets wat Pitt tegensprak. Opvallend genoeg was het ook Oudenkirk die het stel in 2014 trouwde en in 2016 werd ingehuurd om hun scheiding te regelen en die in 2019 afrondde. De voogdij koppelde hij los van de scheiding.

Brad en Angelina strijden al tijden om hun vijf minderjarige kinderen Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) en tweeling Vivienne en Knox (13). Oudste zoon Maddox (20) is meerderjarig en valt daardoor buiten de zaak. Jolie wil de volledige voogdij hebben, iets wat Pitt niet wil. Hij zou het liefst een gelijke verdeling hebben, zijn team meent dat alles er op wees dat de acteur zijn zin zou krijgen.