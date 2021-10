Moon Sisters, het bedrijf van Lieke en Jetteke van Lexmond dat onder meer edelstenen verkoopt, heeft twee soorten nepstenen verkocht. Dit werd ontdekt door de redactie van het programma Keuringsdienst van Waarde. De zussen Van Lexmond hebben de gedupeerde klanten inmiddels terugbetaald.

Lieke van Lexmond vertelt in RTL Boulevard dat de redactie van het consumentenprogramma ongeveer een maand geleden contact met haar opnam. Zij onderzochten in de aflevering, die donderdagavond te zien is, de echtheid van de edelstenen die verkocht worden in de webwinkel van de zussen Van Lexmond.

Uit dit onderzoek bleek dat de stenen citrien en witte jade uit andere stoffen bestaan. Citrien bleek gemaakt van verhitte amethist, de witte jade van glas.

Van Lexmond legt uit dat zij hun stenen kopen van een "gerenommeerde leverancier". "We zijn zelf geen edelstenendeskundige, dus we hebben die netjes afgerekend en aangeboden in de webshop."

De zussen schrokken erg toen zij hoorden dat de stenen nep bleken en haalden ze gelijk van de website af. "We hebben contact gezocht met de leverancier en alle mensen die de steentjes hebben gekocht, hebben we terugbetaald en een mail gestuurd met uitleg."

Ook is er contact gezocht met een stenendeskundige van museum Naturalis in Leiden om de echtheid van de andere stenen te controleren. "Het was pure pech, want met de rest bleek niks mis. We gaan het wel scherper aanpakken vanaf nu."

Eerder ophef over samenwerking met Rituals

Het is niet de eerste keer dat Moon Sisters te maken krijgt met ophef. Het bedrijf werkte samen met cosmeticamerk Rituals, dat de Moon Calendar van de zussen in zijn winkels aanbiedt.

De zussen beweerden meerdere malen dat de maan invloed had op zaken als de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari. Ook hebben zij zich kritisch en negatief uitgelaten over coronavaccinaties.

Hierop kwam Rituals onder vuur te liggen, maar het bedrijf liet weten geen punt te zetten achter de samenwerking en zich "volledig aan te sluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid". Wel verwijderde Rituals een interview met de zussen van zijn website.

"Dat heeft me echt geraakt", zegt Van Lexmond nu hierover. "Er zijn veel dingen verteld die simpelweg niet kloppen."