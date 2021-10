Yolanthe Cabau stelt dat zij een bepaald imago heeft dat niet aansluit op haar persoonlijkheid, vertelt ze in gesprek met Grazia. Mensen denken dat zij ongevoelig is en dat klopt volgens de actrice niet.

"Mensen weten veel van me, maar kennen ze me écht? Ik betwijfel het", zegt de 36-jarige actrice. "Er hangt toch een bepaald imago om mij heen dat ver bij mijn kern vandaan ligt."

"Als je mijn naam ergens in the middle of nowhere laat vallen, dan zullen er heus veel mensen zijn die me leuk vinden, maar vooroordelen liggen al snel op de loer. Het lijkt soms of de buitenwereld denkt dat ik geen gevoel heb."

Cabau hoort weleens dat dit te maken heeft met haar uiterlijk. "Misschien kom ik harder over dan ik ben door mijn Spaanse kant: donker haar, donkere wenkbrauwen."

Er gaan nog altijd veel geruchten over Cabau rond. Zo werd onlangs geschreven dat zij een relatie zou hebben met haar beste vriendin. De actrice besloot jaren geleden al niet meer in te gaan op dergelijke roddels.

"Om mezelf te beschermen, want er was elke dag een nieuw verhaal en ik moest mezelf maar blijven verdedigen", zegt ze. "Dat deed me verdriet, dus maakte ik die keuze. Wellicht kunnen mensen me daardoor minder goed peilen of is het makkelijk om van alles over mij te beweren, want ik verdedig mezelf toch niet meer."