De relatie tussen Gordon (53) en de bijna dertig jaar jongere Jeffrey is voorbij. Op Instagram deelt de presentator dat de twee hebben besloten om ieder hun eigen weg te gaan.

"Helaas is ons sprookje ten einde gekomen", schrijft Gordon. "We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug. We blijven goede vrienden en wensen elkaar niets dan goeds toe."

Het voormalige koppel bracht recentelijk tijd door in Dubai, waar Gordon onlangs naartoe verhuisd is. Jeffrey is inmiddels weer in Nederland en de presentator is momenteel voor werk in Brussel.

"We vinden het beiden heel jammer, maar het is wat het is. Mijn avontuur in Dubai zet ik onverminderd door."

In augustus werd bekend dat Gordon een nieuwe liefde had. Ze waren toen al enige tijd samen.