Suzan & Freek behoren al zeker twee jaar tot de best beluisterde artiesten van Nederland, maar ze houden er niet bepaald een 'rock 'n roll'-levensstijl op na. De twee artiesten denken dat hun succes deels te verklaren valt door hoe 'normaal' ze zijn, zeggen ze in gesprek met Libelle.

"Soms denk ik: ik ben zo supernormaal, hoe kan het toch dat dit mij overkomt?", vraagt Suzan zich hardop af. "Aan de andere kant gebeurt het misschien omdat ik zo gemiddeld ben. Ik vind vaak leuk wat anderen leuk vinden, daardoor maken we liedjes die bij een breed publiek aanslaan."

De zangeres, die zichzelf beschouwt als een vreemde eend in de bijt in de muziekindustrie, vindt dat zij en haar partner "niet zo rock 'n roll" zijn. "Ik vind het al rock 'n roll als ik een doordeweekse dag vrij kan zijn, omdat we in het weekend optreden. Onze producer grapt er weleens over als we liedjes gaan schrijven. Wij maken daar een normale werkdag van, vanaf een uur of tien 's ochtends met een kop koffie achter de piano. Hij heeft nog nooit artiesten

gezien die zo gestructureerd aan het werk gaan als wij."

"Ik kan het niet spannender maken dan het is. Wij zitten niet midden in de nacht met een fles drank in de hand te schrijven, dat pas niet bij ons."

Suzan & Freek brengen op vrijdag 29 oktober hun tweede album Dromen In Kleur uit, waar hits als Goud en Onderweg Naar Later opstaan. Het duo brak in 2019 door met nummers als Als Het Avond Is en Blauwe Dag.