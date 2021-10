Daniël Boissevain voelt zich goed, maar hij merkte dat de wereld toch anders verwachtte toen hij vijftig werd. De inmiddels 52-jarige acteur zegt in gesprek met Nieuwe Revu dat "de wereld er een ding van maakte".

Boissevain zegt dat hij drie dagen na zijn vijftigste verjaardag al tot de conclusie kwam dat er voor hem niks veranderde, als hem gevraagd wordt hoe het fysiek met hem is gesteld.

"Het is alleen wel een leeftijd dat het begint op te vallen dat er mensen om je heen omvallen. En oudere vrienden worden ineens echt ouder. En dan zijn er nog de stellen die uit elkaar gaan nadat de kinderen uit huis zijn. Dat ze ineens weer met z'n tweeën thuiszitten en denken: dit is het toch niet."

Ook Boissevain en zijn vrouw Vanessa zijn door zo'n periode gegaan. "Het ging gewoon moeizaam, toen. We waren druk met de kinderen, runden eigenlijk gewoon een fabriek. Het werd fucking saai, we raakten in een sleur, er waren spanningen, irritaties, ik was nieuwsgierig naar andere dingen."

Die nieuwsgierigheid gaf de acteur vervolgens geen ruimte. "Op een gegeven moment dacht ik: stel dat ik wegga bij Vanessa, stel dat ik straks vrij ben, alleen verderga of met iemand anders... dan blijf ik nog steeds wie ik ben. En dan heb ik ditzelfde gevoel over een paar jaar weer met die ander. Dan zou ik tegen precies dezelfde muren opvliegen. Dus zijn we verdergegaan."

Het stel is open geweest over de problemen, ook tegenover hun kinderen. Inmiddels gaat het weer heel goed. "Het heeft me verbaasd man, er komt gewoon wat anders voor in de plaats. Het verdiept, je gaat naar een hoger niveau. Ik ben heel blij dat het ons gelukt is om bij elkaar te blijven, want het is er alleen maar mooier op geworden."