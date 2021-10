Gwyneth Paltrow overleed bijna tijdens de spoedkeizersnede waarmee haar dochter Apple zeventien jaar geleden ter wereld kwam, vertelde de actrice maandag in de podcast Armchair Expert van Dax Shepard.

"Ik heb twee keizersneden gehad. Mijn dochter was een spoedkeizersnede. Het ging niet goed: we stierven bijna", aldus de 49-jarige actrice tegen Shepard. Paltrow heeft twee kinderen van haar ex-man, Coldplay-zanger Chris Martin: dochter Apple en hun vijftienjarige zoon Moses.

"En dan zit er een groot litteken over je lichaam en je denkt: oh wauw, dat was er eerst nog niet. Het is niet zo dat het slecht is, of dat je er een oordeel over hebt, maar je denkt gewoon: oh mijn god."

Paltrow zegt blij te zijn dat er tijdens de geboorte van Apple nog geen sociale media was. Bij sommige vrouwen op Instagram zijn namelijk "twee weken na de geboorte alweer buikspieren zichtbaar".

"Dat is niet hoe ik eruitzag. Dat is fantastisch voor de vrouwen met een sixpack, maar het lijkt nu alsof dat de standaard is. We krijgen allerlei beelden te zien van hoe we eruit zouden moeten zien. Of we nou baby's hebben gekregen of niet."

Tijdens haar derde zwangerschap kreeg de actrice een miskraam. Ook tijdens deze zwangerschap is Paltrow in levensgevaar geweest, zo vertelde ze eerder aan Daily Mail.